The Last Hero of Nostalgia arrive en octobre

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 10:30:00 par Théo Valet

Un mélange de genre original !

D'après ce que dit le communiqué de presse, The Last Hero of Nostalgia serait un mélange entre Dark Souls et Stanley Parable, ce qui est assez intrigant, je trouve. On aurait donc la complexité des systèmes et l'esthétique des Souls, avec le narrateur cynique de Stanley Parable. Personnellement, ça me donne envie.Aux commandes d'un héros pixelisé, on essayera de se frayer un chemin dans Nostalgia en affrontant une armée d'habitants stupides tout en se faisant insulter et mépriser par le narrateur. Ce jeu sortira le 19 octobre prochain sur Xbox et PC, et on a un petit aperçu de ce que ça donne avec le trailer juste en dessous.