(TEST) Trust Trevo, un ensemble clavier / souris très silencieux

Publié le Jeudi 24 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Chuuuuuuut !

Le silencieux est une chose précieuse. Surtout quand votre voiisin écoute du hard rock à fond et tape comme un forcené sur un clavier antédiluvien qu'il martyrise comme on torturerait un chaton juste pour le plaisir : plus ça fait du bruit, plus il aime.Bon, malheureusement pour mes petits camarades de Gamalive, le voisin, c'est moi.Alors ils m'ont fait tester un clavier et une souris présentés comme "les plus silencieux au monde".Reste finalement, le problème de la musique.