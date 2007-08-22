(TEST) Let's Sing 2026 (PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1 & 2)

Publié le Lundi 1 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Débouchez-vous les oreilles

Et c'est parti. Il est encore l'heure de faire pleuvoir à force de chanter faux. D'être responsable d'orages violents, de chutes de neige, de tsunamis, de tremblements de Terre, d'apocalypse zombie ou je ne sais quelle catastrophe...La nouvelle fournée de Let's Sing est sortie. Le jeu de karaoké que vous attendez toutes et tous impatiemment chaque année pour pouvoir agrémenter vos longues soirées d'hiver.Alors qu'on est en automne.Nous avons pris les micros en main et lancé le jeu pour le tester. Au final, trois tympans éclatés, deux fenêtres brisées, quatre dents cassées et une table basse en morceaux.Nous, quand on teste un jeu de karaoké, on le vit à fond...