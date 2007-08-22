Le Seigneur des anneaux : la Communauté de l'Anneau arrive à la Monnaie de Paris

Publié le Mercredi 25 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mes préciiiiiieux !

Pour fêter les 25 ans (déjà !) du premier film de la trilogie du Seigneur des Anneaux au cinéma, la Monnaie de Paris lance toute une série de pièces de collection, à différents prix.La première série est sortie le 23 mars. Elle concerne des personnages et des lieux emblématiquesUne autre série débarquera le 14 septembre prochain.Frappées en séries limitées, elles oscillent entre 13 et 570 €. Et ouais, la Monnaie 500 € Or représentant l'oeil de Sauron, a quand même de la gueule.Voici les différentes pièces mises en vente. Faudra casser le PEL pour se les offrir toutes.