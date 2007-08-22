(TEST) Xgimi Mogo 4, un mini-vidéo projecteur transportable

Publié le Mercredi 15 avril 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Pour voir, partout

Je déteste les gens qui mettent le haut-parleur de leur smartphone dans les transports en commun et qui hurlent leur communication comme s'ils étaient seuls au monde.Mais j'ai trouvé la parade : je sors mon mini-vidéo projecteur et je diffuse des chansons de René la Taupe à fond, ou le remix Dance hardcore Trans Tektonik du Papa Pingouin.A fond.Mais sinon, ce Xgimi Mogo 4 peut aussi être utilisé chez soi. Ou chez des amis. Ou même dans un jardin. Pour voir ou écouter.Nous l'avons testé et voici ce que nous en avons pensé...