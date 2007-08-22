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Publié le Mercredi 15 avril 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Xgimi Mogo 4, un mini-vidéo projecteur transportable
Pour voir, partoutJe déteste les gens qui mettent le haut-parleur de leur smartphone dans les transports en commun et qui hurlent leur communication comme s'ils étaient seuls au monde.
Mais j'ai trouvé la parade : je sors mon mini-vidéo projecteur et je diffuse des chansons de René la Taupe à fond, ou le remix Dance hardcore Trans Tektonik du Papa Pingouin.
A fond.
Mais sinon, ce Xgimi Mogo 4 peut aussi être utilisé chez soi. Ou chez des amis. Ou même dans un jardin. Pour voir ou écouter.
Nous l'avons testé et voici ce que nous en avons pensé...
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