Dernières actus
Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Origament: A Paper Advent...
Publié le Lundi 4 mai 2026 à 09:00:00 par Théo Valet
Magic: The Gathering présente ses trois prochaines extensions au MagicCon Las Vegas
Un objectif : me ruinerIl y a quelques jours, à l’occasion du MagicCon Las Vegas, j’ai été invité à une entrevue avec une partie de l’équipe de Wizards of the Coast afin d’avoir un aperçu des prochaines extensions de Magic: The Gathering.
On commence avec la prochaine extension Univers Infinis, et clairement celle que j’attends le plus : Marvel Super Heroes. Après Spider-Man, Magic retourne chez Marvel, mais cette fois pour adapter tout le monde : les Avengers, les Fantastic Four, les X-Men, le Wakanda… et j’en passe.
À ma grande déception, on n’a pas eu beaucoup d’informations supplémentaires, si ce n’est que la pierre de l’infinité de cette extension sera la Pierre de l’Esprit. Un artefact légendaire très puissant qui introduit une nouvelle capacité “∞” : elle s’active en payant un coût en mana, puis reste active ensuite, avec un effet assez incroyable comme vous pouvez l’imaginer. On a aussi pu voir plusieurs variantes de la carte.
On a également eu une présentation de Vision, qui existe en deux cartes bien différentes. L’une d’elles profite d’une nouvelle mécanique vraiment cool : “hors phase”, qui lui permet tout simplement de ne plus exister jusqu’au prochain tour et donc d’être intouchable. L’idée est franchement excellente.
Grand fan de Marvel, j’ai très hâte d’avoir l’extension entre les mains. L’attente ne sera plus très longue : sortie prévue le 19 juin en Avant-Première, puis le 26 juin en sortie globale.
Après cette extension, on reste en Univers Infinis avec une autre immense licence : The Hobbit.
Et là, on a eu de quoi en prendre plein les yeux, avec les premiers visuels des cartes (que vous pouvez retrouver juste en dessous). On reste dans la lignée de l’extension The Lord of the Rings, et elles sont évidemment liées, que ce soit en direction artistique ou en mécaniques.
On retrouve des personnages connus dans des versions plus jeunes, ainsi que des nouveaux propres à The Hobbit : Bilbo, Smaug, Thorin…
Côté mécaniques, c’est encore assez secret, mais on a déjà un bon aperçu : beaucoup de nains, de trolls, d’humains, de halfelins, et surtout le retour des cartes Aventure, qui viennent se greffer aux créatures pour leur donner des capacités supplémentaires. Personnellement, j’adore ce type de cartes.
On a quand même eu droit à la présentation du nouvel Anneau Unique, qui protège de tout à son arrivée et vous fait piocher de plus en plus… tout en vous consumant petit à petit.
Côté traitements : c’est une claque visuelle. Entre Smaug et son traitement “Tête d’affiche” en or, les cartes illustration parfaitement dans le style du Hobbit, les versions en langue naine, celles façon couverture de livre… j’en ai pris plein les yeux.
On a aussi un nouveau cadre “Trésor du Dragon” qui rend super bien, ainsi que des terrains de base magnifiques.
Côté produits, on retrouve les classiques : boosters de jeu et collector, Bundle, Gift Bundle, boîte Soirée de Draft, deux boîtes scéniques et le pack d’avant-première.
Petit regret pour l’absence de decks Commander : j’aurais adoré en voir un autour de Sauron et de ses orcs. Mais vu qu’il a droit à une nouvelle version incroyable, je pense que je vais me le construire moi-même.
On a aussi aperçu un kit coop qui permettrait de jouer à plusieurs contre une menace “IA”, un peu à la manière d’une partie de Zombicide. On n’en sait pas beaucoup plus, mais ça semble très prometteur.
Sortie prévue : 7 août en Avant-Première, puis 14 août en global.
Ensuite, on retourne dans l’univers de Magic avec Réalité Fracturée, une extension qui promet énormément.
Le concept est simple mais hyper efficace : on explore une réalité alternative créée par Jace Beleren pour réparer le Multivers après les dernières crises. Cet Échovers ressemble donc beaucoup à la réalité qu’on connaît… sauf que tout ne s’est pas passé de la même façon.
On va donc découvrir des versions alternatives de personnages bien connus, et clairement, certains ont beaucoup changé. Pour accompagner les joueurs, anciens comme nouveaux, les boosters contiendront à la fois les versions classiques et leurs versions alternatives. Franchement, je trouve l’idée excellente : c’est à la fois nostalgique et accessible.
On n’a pas vu énormément de choses, mais on a eu un exemple très parlant avec Hexhaven, l’école de magie de l’Échovers, version alternative de Strixhaven.
Dans Strixhaven, on a :
- Lorehold (rouge / blanc)
- Prismari (bleu / rouge)
- Quandrix (bleu / vert)
- Silverquill (blanc / noir)
- Witherbloom (noir / vert)
- Fatehold (blanc / bleu)
- Theorix (bleu / noir)
- Stingerquill (noir / rouge)
- Konstrari (rouge / vert)
- Vigorbloom (vert / blanc)
Côté traitements, on a aperçu “Miroir Brisé”, où deux versions d’un même personnage cohabitent sur la carte, et le rendu est vraiment réussi. On a aussi vu la “Tête d’affiche” Rappel de la lignée, plus classique.
Pour les produits, on est proche de The Hobbit, avec en plus un Commander autour de Jace et un Secret Lair Bundle à la place des boîtes scéniques.
Sortie prévue : 25 septembre en Avant-Première, puis 2 octobre en global.
Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs. Il suffit d’acheter une boîte de 45 cartes pour commencer. Il existe 133 cartes au total, donc impossible de tout avoir directement, et c’est justement le but : échanger avec les autres joueurs pour construire son deck.
Les règles tiennent sur une simple carte recto-verso, ce qui souligne bien l’accessibilité. Le but est de gagner 3 rounds. Comme dans Magic, les cartes ont un coût, et l’objectif est d’accumuler plus de valeur que l’adversaire pour remporter le round.
Les cartes sont très épurées, avec peu de texte, pour une prise en main rapide.
On n’a pas encore de date de sortie, mais je suis vraiment curieux d’en voir plus. On sait simplement que le jeu sera disponible via Secret Lair.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Death Stranding 2 On the Beach (PC)
- (TEST) Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)
- We were Here Tomorrow : un jeu de puzzles en coop
- (TEST) Aphelion (PC, PS5, Xbox Series)
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
Dernières Vidéos
- Black Jacket, un roguelite narratif inspiré du Backjack
- Bounty Brawl: Most Wanted, un roguelite shooter en coop
- World of Warships: Legends est sorti en version finale sur PC
- Hellforged, un nouveau Bullet Heaven en Playtest
- Constance : le metroidvania débarque sur consoles
- Schrodinger's Cat Burglar, un jeu de chat double
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD