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Publié le Jeudi 14 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Captain Tsubasa 2 : le nouveau jeu Olive et Tom sort le 28 août
Ils sont venus pour gagnerPersonne n'a oublié la série phare de la fin des années 80, Olive et Tom. Diffusée sur La Cinq à partir de 1988, puis dans le club Dorothée à partir de 1991, la série porte le nom de Captain Tsubasa en version originale.
Après un premier jeu qui a remporté un bon petit succès, une suite débarque. Et ce sera pour le 28 août 2026. Le jeu est annoncé sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est signé Bandai Namco.
Captain Tsubasa 2 : World Fighters proposera 22 équipes nationales, plus de 110 personnages jouables et plus de 150 techniques spéciales animées. Le jeu fera aussi la part belle avec l'extra-sportif, puisqu'il s'agira de se forger de nouvelles amitiés, défaire de nouveaux rivaux et mener son équipe à la victoire.
Le jeu se focalise sur Tsubasa Ozora et son équipe lors du Championnat Asiatique Jeunesse avant d’accéder au très disputé Championnat du monde junior.
De nouveaux systèmes de jeu sont prévus.
Une nouvelle bande-annonce a été publiée. Notez que les précommandes sont ouvertes et offrent différents bonus cosmétiques.
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