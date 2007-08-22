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Publié le Jeudi 14 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en mai

Y'a du très bon

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 21 avril.

Voici la liste des jeux...

PlayStation Plus Extra et Premium :
  • Star Wars Outlaws | PS5
  • Red Dead Redemption II | PS4
  • Bramble: The Mountain King | PS5, PS4
  • The Thaumaturge | PS5
  • Flintlock: The Siege of Dawn | PS5
  • Les Chevaliers de Baphomet - L'ombre des templiers : version optimisée | PS5, PS4
  • Enotria: The Last Song Standard Edition | PS5
PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :
  • Time Crisis | PS5, PS4

 

 
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