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Publié le Jeudi 14 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en mai
Y'a du très bonComme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 21 avril.
Voici la liste des jeux...
PlayStation Plus Extra et Premium :
- Star Wars Outlaws | PS5
- Red Dead Redemption II | PS4
- Bramble: The Mountain King | PS5, PS4
- The Thaumaturge | PS5
- Flintlock: The Siege of Dawn | PS5
- Les Chevaliers de Baphomet - L'ombre des templiers : version optimisée | PS5, PS4
- Enotria: The Last Song Standard Edition | PS5
- Time Crisis | PS5, PS4
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