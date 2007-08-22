(TEST) Corsair MM Glass Large, un tapis de souris exceptionnel

Publié le Vendredi 15 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La classe à l'état pur

Dépenser 100 € pour un tapis de souris, voilà qui paraît complètement délirant. A moins que la tapis fasse le café, passe l'aspirateur (un comble pour un tapis) et éventuellement, réponde au téléphone à votre place.Et bien rien de tout ça. Le Corsair MM Glass Large est un simple tapis de souris.Simple ? Pas vraiment, en fait. C'est un tapis de souris en verre.Alors oui, vous vous voyez mal frotter votre souris contre votre Duralex de cantoche. A moins que ce ne soit un fantasme et qui sommes-nous pour juger les petites déviances des uns et des autres ?Mais je vous assure que, tout aussi saugrenu soit cette idée, s'offrir un cher tapis de souris en verre va révolutionner votre quotidien.La preuve en test.