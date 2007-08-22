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Publié le Vendredi 15 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Corsair MM Glass Large, un tapis de souris exceptionnel
La classe à l'état purDépenser 100 € pour un tapis de souris, voilà qui paraît complètement délirant. A moins que la tapis fasse le café, passe l'aspirateur (un comble pour un tapis) et éventuellement, réponde au téléphone à votre place.
Et bien rien de tout ça. Le Corsair MM Glass Large est un simple tapis de souris.
Simple ? Pas vraiment, en fait. C'est un tapis de souris en verre.
Alors oui, vous vous voyez mal frotter votre souris contre votre Duralex de cantoche. A moins que ce ne soit un fantasme et qui sommes-nous pour juger les petites déviances des uns et des autres ?
Mais je vous assure que, tout aussi saugrenu soit cette idée, s'offrir un cher tapis de souris en verre va révolutionner votre quotidien.
La preuve en test.
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