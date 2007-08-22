(TEST) Magic: the Gathering - Les secrets de Strixhaven

PubliÃ© le Mardi 19 mai 2026 Ã 11:30:00 par Cedric Gasperini

Strixhaven, une meilleure Ã©cole de magie que Poudlard ?

Encore une fois, le Grand Maître des Cartes a frappé. Le meilleur journaliste et plus grand spécialiste des cartes Magic, j'ai cité Théo, a testé la nouvelle extension, Les secrets de Strixhaven.Comme son nom l'indique, cette extension s'articule autour de Strixhaven, l’école mythique de magie du multivers de Magic: The Gathering.Ce qui a permis à Théo de lancer cette phrase : "Strixhaven, ça c'est une vraie école de magie, qui défonce. Pas comme cette merde de Poudlard et sa cohorte de fils de pute homophobes".Théo, il ne sépare pas l'oeuvre de l'artiste.