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PubliÃ© le Mardi 19 mai 2026 Ã 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Magic: the Gathering - Les secrets de Strixhaven
Strixhaven, une meilleure Ã©cole de magie que Poudlard ?Encore une fois, le Grand Maître des Cartes a frappé. Le meilleur journaliste et plus grand spécialiste des cartes Magic, j'ai cité Théo, a testé la nouvelle extension, Les secrets de Strixhaven.
Comme son nom l'indique, cette extension s'articule autour de Strixhaven, l’école mythique de magie du multivers de Magic: The Gathering.
Ce qui a permis à Théo de lancer cette phrase : "Strixhaven, ça c'est une vraie école de magie, qui défonce. Pas comme cette merde de Poudlard et sa cohorte de fils de pute homophobes".
Théo, il ne sépare pas l'oeuvre de l'artiste.
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