(TEST) Magic: the Gathering - Les secrets de Strixhaven

DerniÃ¨res actus

Roomballs : le Rocket League ave...

Thrifty Business : le jeu de fri...

Desolus, un jeu de puzzles gothi...

Corsairs - La Bataille des CaraÃ...

Garden and a Goat : collectionne...

 

PubliÃ© le Mardi 19 mai 2026 Ã  11:30:00 par Cedric Gasperini

 

(TEST) Magic: the Gathering - Les secrets de Strixhaven

Strixhaven, une meilleure Ã©cole de magie que Poudlard ?

Encore une fois, le Grand Maître des Cartes a frappé. Le meilleur journaliste et plus grand spécialiste des cartes Magic, j'ai cité Théo, a testé la nouvelle extension, Les secrets de Strixhaven.

Comme son nom l'indique, cette extension s'articule autour de Strixhaven, l’école mythique de magie du multivers de Magic: The Gathering.

Ce qui a permis à Théo de lancer cette phrase : "Strixhaven, ça c'est une vraie école de magie, qui défonce. Pas comme cette merde de Poudlard et sa cohorte de fils de pute homophobes".

Théo, il ne sépare pas l'oeuvre de l'artiste. 

 

Â 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©


Ajouter un commentaire

Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles prÃ©fÃ©rÃ©s

- (TEST) Aphelion (PC, PS5, Xbox Series)

- Ouverture du Pop-Up Store Ã©phÃ©mÃ¨re sur Star Wars Ã  Paris

- PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de mai

- (TEST) The Amusement (VR)

- Adorable Adventures est sorti

- L'Edito du Dimanche

- Mullet MadJack est sorti sur Nintendo Switch

DerniÃ¨res VidÃ©os

- Roomballs : le Rocket League avec des aspirateurs arrive prochainement

- Thrifty Business : le jeu de friperie est sorti

- Desolus, un jeu de puzzles gothique et artistique

- Corsairs - La Bataille des CaraÃ¯bes est sorti

- Garden and a Goat : collectionnez les animaux

- Echoes of Mystralia se met au franÃ§ais

- Dreadmoor le jeu de pÃªche horrifique est en Playtest gratuit

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56067-test-magic-the-gathering-les-secrets-de-strixhaven-extension