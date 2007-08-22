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Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 12:15:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Trust GXT 269 Emita II, un bon micro pour streamer
Nous avons les moyens de vous faire parlerSi un jour, vous tombez en ligne dans l'équipe d'un type qui ne parle jamais, il y a des chances que ce soit moi. J'ai trop connu les parties à l'insulte facile, lancées par des puceaux boutonneux ou des débiles profonds pour un kill, une action mal réalisée ou tout simplement pour un moment de xénophobie ordinaire.
Moi je m'en fous. Je ne suis pas là pour parler. Je suis là pour jouer. Je laisse aux dégénérés leur rage imbécile.
Bref, les micros, ce n'est pas mon truc. C'est sans doute pour ça que Trust m'a proposé d'en tester un. Pour que je me mette aussi à insulter les gens en ligne, alors que ce que je préfère, c'est les insulter dans la vraie vie.
Ou alors, ils ont envie que je me mette au streaming.
Chiche ?
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