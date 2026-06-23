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Publié le Vendredi 26 juin 2026 à 10:38:00 par Cedric Gasperini
Les cyber-risques autour de la Coupe du monde 2026, la suite !
Souriez, vous êtes piratéOn en remet une couche sur les cyber-risques autour de la Coupe du Monde, histoire de poursuivre l'info que nous avons déjà publiée et qui semble vous avoir pas mal intéressé.
Une nouvelle enquête, toujours menée par ExpressVPN, révèle que la passion autour d'une équipe ou d'un club est un risque ou pire, une faille en matière de cybersécurité.
L'enquête a été menée auprès de 6 000 fans dans six pays.
25% des fans français ont déjà utilisé un terme, nom, le surnom d'un joueur, un numéro de maillot ou une info en rapport avec le foot dans un de leurs mots de passe, et 54,4% d'entre eux admettent que quelqu'un connaissant leurs goûts en matière de foot pourrait le deviner.
Pire encore : partager son abonnement Canal+ ou DAZN avec un ami, c'est bien. Mais utiliser le même mot de passe que sur votre email, compte Amazon ou autres... est-ce vraiment une bonne idée ? Et d'ailleurs, le connaissez-vous bien cet ami ? Avec quoi il a payé sa nouvelle télé, d'ailleurs ?
Enfin, 73,7% des fans français réutilisent un mot de passe ou une variante sur un autre compte. C'est le taux le plus élevé des six pays étudiés.
Jeremiah Fowle, chercheur en cybersécurité, détaille cette enquête chez Forbes. Il a recensé plus de 1,1 million de mots de passe liés au football dans des fuites de données. "Football" en tête avec 353 993 occurrences, suivi de Liverpool, Chelsea, Arsenal.
Moi, mon mot de passe "PSGenculésOMajamaislespremiers1993", personne ne pourra le deviner.
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