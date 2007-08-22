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Publié le Dimanche 28 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Vision d'horreurEt vous pensiez sincèrement que j’avais oublié ? J’attendais le bon moment, tout simplement. Et les dernières chaleurs me rappellent à mes terreurs les plus sombres et vos erreurs les plus ignobles.
En soit, un joli pied aux ongles vernis qui se dévoile sur une belle tong stylisée aux motifs estivaux, ça a un charme certain. C’est un tout. Ces petits pieds qui claquent sur le sol, ces jolies jambes qui se dévoilent, de jolies fesses dans un short ou une jupette d’été, un petit débardeur… Un sourire, un regard, un plaisir. La mer. Le sable. L’été à la plage, quoi.
Malheureusement, ces derniers jours, en raison des fortes chaleurs, quelques énergumènes de mauvais goût ont recommencé à chausser leurs tongs antédiluviennes, aux marques noires de saleté emmagasinée au fil des ans, sur des pieds difformes aux ongles noirs, déformés par diverses mycoses immondes, et les ont exhibées en pleine ville, à des centaines de kilomètres de leur habitat naturel.
Ils prennent le métro, le bus, se grattant allègrement l’interstice entre les doigts de pied, avant de scroller avec leur même main sur un smartphone qui a depuis longtemps éteint la seule étincelle de savoir-vivre, d’amour-propre et même d’intelligence qu’ils pouvaient avoir. Ils déambulent dans les rues crasseuses, reconnaissables au claquement insupportable d’une tong premier prix dont l’élastique se défait parfois, les laissant poursuivre deux ou trois pas en cloche-pied ridicule, telle une décadence mal chorégraphiée. Ils exposent à la vue de tous des ongles trop longs, des doigts de pieds déformés, des poils noirs en pagaille, quelques crevasses, des sécheresses, de la corne aux talons qu’ils grattent parfois et jettent à terre dans les transports en commun.
Le porteur de tong en ville est un fléau. Un porc et un fléau. Une atteinte au bon goût. Un glaviot sur le civisme. Un pollueur visuel qui exhibe sa diarrhée vestimentaire à la vue de tous.
Les années passent et ma haine de la tong ne faiblit pas. Un rejet totalement hors de contrôle qui me pousse, parfois, à écraser du talon quelques orteils, à faire chuter un peu de glace sur ces pieds informes. Et pourtant, Dieu sait si j’aime la glace. J’adore la glace. Mais je suis prêt à en sacrifier quelques cuillerées pour lutter contre la calamité annuelle qu’est le retour de la tong.
J’ai bien quelques contaminés parmi mes proches qui ont tenté de me convaincre de la beauté de la chose. Mais quelle beauté peut-on bien trouver d’un morceau de plastique percé d’une ficelle ? Et que l’on ne me parle pas des motifs ornementaux éventuels : je vous rappelle que le pied est posé dessus. Ce serait comme s’extasier sur des motifs qui se trouveraient à l’intérieur d’un slip.
Je hais les tongs et je pense que cette haine perdurera jusqu’à mon dernier souffle. Et peut-être, dans un dernier râle, avant de passer enfin l’arme à gauche, je demanderai à chacun de venir à la cérémonie funéraire en tong, pour les jeter ensuite sur mon cercueil. Les roses sont trop belles pour qu’on leur arrache les pétales et qu’on en recouvre un cercueil. Les tongs feront l’affaire. Et peut-être, qui sait, quand un jour on retrouvera mes ossements, on me prendra pour le gourou d’une secte de mauvais goût qui obligeait ses ouailles à porter ces horreurs.
Les vacances arrivent à grands pas. Je regarde de plus en plus souvent par la fenêtre, impatient d’aller découvrir de nouveaux horizons. De nouvelles personnes. De nouvelles civilisations. De nouveaux peuples.
J’ai soif d’ailleurs. J’ai soif de dépaysement et des envies d’autre chose. J’ai hâte de m’envoler vers de nouvelles destinations, épancher ma soif de découverte du monde.
Et cette année, j’ai décidé d’aller découvrir le Vietnam et le Cambodge.
Deux pays où les gens portent majoritairement… des tongs.
Putain. Je vais encore pleurer du sang.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
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