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Publié le Mardi 7 juillet 2026 à 11:15:00 par Jérémie Shao
Cats in the Shell, jouez à la démo
Dépêchez vous !Cats in the Shells lance sa toute première démo à durée limitée, car oui, elle ne dure que jusqu'au lendemain de cette news, c'est-à-dire le mercredi 8 juillet 2026.
Participez à la démo (en réalité, un Playstest) pour faire équipe avec des pilotes félins et lancez-vous dans des combats auto-battler roguelike. Personnalisez vos armures avec plus de 1 000 pièces interchangeables, et combinez les talents uniques de vos chats avec différents modèles de robots pour créer des synergies dévastatrices.
Laissez votre imaginations déborder et créez une armure unique qui vous ressemble.
Rendez-vous sur Steam pour y accéder.
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