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PubliÃ© le Lundi 3 aoÃ»t 2026 Ã 10:30:00 par Cedric Gasperini
Spider-Man Brand New Day : les figurines Pop! Ã l'honneur
Y'en a des superbes !Spider-Man Brand New Day cartonne au cinéma et remet le super-héros préféré de chez Marvel sur le devant de la scène. Le succès 'homme-araignée ne se dément pas et c'est peut-être l'occasion de vous faire un petit plaisir si vous êtes fans.
La marque Pop! a lancé une nouvelle gamme de figurines liées au film. Et il y a du lourd !
On retiendra surtout la Pop! Super Hulk (Brand New Day), vraiment superbe. Elle en jette vraiment, avec les fringues déchirées du p'tit géant vert. A noter que la figurine est un peu plus grande que les classiques, ce qui donne un effet wahou supplémentaire.
Impossible de passer à côté d'une figurine Spider-Man, bien entendu. Vous craquerez peut-être pour la très classique, mais non-moins réussie Pop! Spider-Man (No Way Home Suit) (Brand New Day), à moins que vous ne préfériez la Pop! Spider-Man (Brand New Day) où le super-héros joue avec sa toile, même si, d'un avis commun, on dirait plus qu'il se débat avec un ver solitaire.
Ne ratez pas les mini-figurines Bitty Pop!, avec notamment le pack 12 mini-figurines Daily Buggle ou les 4-Pack series 1, 2, 3 ou 4. A exposer sur le Bitty Pop! Display Spider-Man Web, du plus bel effet.
D'autres figurines, dont certaines en précommande, vous attendent sur la page de la boutique Funko Pop!
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