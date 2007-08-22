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Publié le Lundi 25 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Yoshi & The Mysterious Book (Nintendo Switch 2)
Dino mignonTout le monde aime ce petit dinosaure vert (la plupart du temps) rondouillard, ami de Mario. Yoshi est l'un de ces personnages phares du monde de Nintendo et c'est toujours un plaisir de le voir réapparaître dans de nouvelles aventures.
En voilà une, justement, qui débarque sur Nintendo Switch 2. Et forcément, les nouveautés exclusives à la Nintendo Switch 2 n'étant pas si fréquentes, on s'y intéresse de près.
Me voilà donc dans la peau d'un dinosaure rondouillard, ce qui me correspond bien, jovial, ce qui me correspond moins, lancé dans de nouvelles aventures.
Et voilà ce que l'on en a pensé :
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