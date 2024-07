- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

Publié le Jeudi 18 juillet 2024 à 10:30:00 par Rose Perthuisot

Au moins c'est confortable

A quelques jours seulement de la sortie en salle du fameux Deadpool & Wolverine, le 24 juillet, Xbox et Marvel Studio ont eu une idée de manette plutôt en forme. Avec son design audacieux et bien en chair, cette manette aux couleurs de notre fameux DeadPool ne touchera les mains que de quelques joueurs.En effet, cette manette n'est ni destinée à la vente directe, ni aux mineurs. Elle sera offerte uniquement via des concours organisés sur les réseaux sociaux, en partenariat avec le réseau de cinémas CGR. Les fans pourront tenter leur chance sur les pages Instagram de Marvel France et Xbox France et la page Twitter de Xbox , où d’autres lots seront également mis en jeu.Les spectateurs pourront également essayer d’obtenir le gros lot en réservant leur billet en ligne sur CGRCINEMAS.FR ou bien directement sur l’application CGR. Ils seront de ce fait automatiquement inscrits sur les listes de tirage pour gagner la manette Deadpool mais cette fois-ci accompagnée d’une Xbox Series X.Alors surtout prenez votre courage à pleine main… et tentez votre chance.