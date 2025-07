(TEST) Steelseries Rival 3 Wireless (Gen 2)

Publié le Vendredi 4 juillet 2025 à 12:00:00 par Clementine Carrasqueira

Elle est tip top

Une nouvelle souris à débarquer sur le marché, à temps pour les vacances, la nouvelle version de la Steelseries Rival 3 Wireless (Gen 2) a tout d’une grande et surtout, tout pour plaire aux nomades. En effet, petite, pratique et épurée, cette demoiselle peut s'emmener partout et marche sur tout.Du PC gamer, car dotée de la nouvelle technologie Quantum 2.0 qui permet, via le dongle 2,4 GHz, de réduire le temps de latence et d’assurer une connexion stable, fiable, rapide et moins énergivore, à la bureautique avec ses 400h d'autonomie, cette souris marche pour tout le monde. Et quand je vous dis qu'elle marche sur tout c'est vraiement tout ! PC, Mac, mais aussi PS5, Xbox Series, Android, iOS, Smart TV, Gameboy, DS, Wii (mais que la rouge), sépultures, TNI, hangar, éléphant connecté et j'en passe ! Cette super souris sera votre meilleure amie pour déclarer vos impoôts ou contester une amende injustement donnée parce que vous vous êtes trompé de ticket pour prendre le train alors que votre navigo venait de vous lâcher et que vous étiez en retard pour votre partiel. Grâce à sa connexion Bluetooth, elle vous sera aussi très agréable et utile lorsque vous irez demander votre rapport sur le site des pompiers pour prouver à l'assurance qu'un chevreuil est entré chez vous et à démonté le bureau de votre mère comme ci il bossait chez IKEA.Bref je m'arrête là mais lisez le test car cette souris est vraiment super !