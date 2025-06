Indiana Jones le Cercle Ancien, un DLC annoncé

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 10:25:00 par Cedric Gasperini

Week-end à Rome

Indiana Jones et le Cercle Ancien est sorti en fin d'année dernière et, sans être non plus inoubliable, il a remporté un bon petit succès, rabibochant les fans avec la saga après la déception des derniers films.Sorti sur PC, PS5 et Xbox Series, le jeu signé MachineGames s'offre un DLC.Ce DLC s'intitule "L'ordre des Géants" et sortira le 4 septembre. Il emmènera Indy sous les rues de Rome pour enquêter sur une nouvelle affaire, autour de l'Ordre des Nephilims.Légendes à éclaircir, ennemis à affronter, énigmes à résoudre... du classique, donc.Le DLC est inclus dans le Pass présent dans l'eidtion Premium et Collector.