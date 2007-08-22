Dernières actus
Publié le Jeudi 14 août 2025 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira
Resident Evil Survival Unit présente sa bande-annonce cinématique
La bande annonce claqueResident Evil Survival Unit, un nouveau jeu de stratégie sur mobile vient de sortir une vidéo promotionnelle. Co développé avec JOYCITY, cette vidéo arrive en amont du lancement mondial du jeu en 2025 en Europe, au Japon, en Corée, en Amérique du Nord et autres régions d’Asie confondue.
La nouvelle bande-annonce offre une expérience cinématique permettant de capturer la tension et de s’immerger dans le monde de Resident Evil Survival Unit. Mettant en scène des personnages iconiques de la licence Resident Evil, la vidéo met en avant les caractéristiques uniques du jeu, offrant aux joueurs la possibilité de former des équipes de choc qui vont au-delà des épisodes de la licence. Avec la voix envoûtante d'Avu-chan, du groupe de rock japonais QUEEN BEE, et les notes mêlant urgence et mysticisme, “Mountain Hunt” dépeint de manière saisissante la tension entre le chasseur et sa proie, reflétant parfaitement l'univers du jeu où créatures et personnages s'affrontent.
QUEEN BEE est un groupe de rock japonais formé en 2009, comportant Avu-chan (Vo), Yashi-chan (Ba) ainsi que Hibari-kun (Gt). Connu pour leurs voix, leurs musiques mêlant les genres et leurs performances sur scène, le groupe continue de captiver ses fans au Japon et en dehors. Leur musique se classe régulièrement en tête des classements physiques et numériques, et leurs concerts affichent souvent complet. En août 2025, QUEEN BEE se lancera dans une tournée internationale à Shanghai, Hong-kong et Taipei.
