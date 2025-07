Quelle est l'influence du but sur la tactique au lacrosse ?

Publié le Mercredi 16 juillet 2025 à 15:28:55 par (Extérieur)

Les schémas tactiques du lacrosse sont élaborés en tenant compte de la taille et de la position des buts. Ils donnent lieu à des combinaisons où la précision et la vitesse de passe sont essentielles. Les joueurs ayant une bonne vision du terrain peuvent, en 1 à 2 passes, faire passer le ballon de l'arrière du but à la ligne de tir. En raison de la taille réduite du terrain, les changements de direction brusques et le contrôle de l'espace dans un rayon de 5 mètres autour du but jouent un rôle important.

Pourquoi les buts changent-ils la structure du jeu

Les dimensions et l'emplacement des buts au lacrosse obligent les équipes à utiliser des schémas asymétriques. Le gardien reste non seulement la dernière ligne, mais aussi un participant actif au jeu. Les attaquants sont formés aux attaques « depuis le filet » et aux passes courtes à grande vitesse, ce qui nécessite d'entraîner à la fois les compétences techniques et spatiales.

Voici comment les buts de lacrosse influencent la tactique :

1,83 × 1,83 m — dimensions compactes des buts.

2,74 m — distance entre les buts et la ligne arrière.

360° — angle sous lequel une attaque est possible.

80 % — pourcentage de buts marqués après des passes courtes derrière les buts.

5 m : zone clé pour la défense autour du but.

Les équipes préparent des combinaisons spéciales « derrière le filet ». Cela rend le match dynamique et imprévisible. Le succès dépend de la rapidité de la prise de décision et de l'agilité dans un espace restreint. C'est pourquoi la tactique au lacrosse est directement liée à l'emplacement du but.

Au lacrosse, les buts ont des dimensions inhabituelles (seulement 1,83 mètre sur 1,83 mètre) et ne sont pas placés sur la ligne du terrain, mais à 2,74 mètres de la ligne arrière. Cela crée une zone de jeu unique « derrière les buts », qui est activement utilisée par les attaquants. La possibilité d'attaquer des deux côtés rend la défense plus difficile et oblige le gardien à rester concentré à 360 degrés. Ces particularités changent radicalement la conception traditionnelle de la défense et de la construction de l'attaque.