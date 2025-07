Titan Quest II : Nouveau trailer

Publié le Vendredi 4 juillet 2025 à 10:00:00 par Clementine Carrasqueira

Comme quoi personne n'aime Némésis

Némésis, déesse du châtiment, est devenue incontrôlable. Elle corrompt les fils du destin et châtie ceux qui s’opposent à elle. Combattez aux côtés des dieux et changez le futur sombre qui s'abbat sur vos terres. Inspiré de la mythologie Grecque, affrontez des monstres légendaires durant votre périple et écrivez votre histoire.Les créateurs de SpellForce 3 proposent un jeu d’action RPG dédié à une nouvelle génération de héros mythiques. Titan Quest II est un RPG de combat et d'aventure. Visitez des villes emplies de vie et d’intrigues. Les conversations que vous tenez et les objets que vous découvrez durant votre périple peuvent mener à des découvertes surprenantes, ou simplement détenir la clé permettant d’arrêter Némésis. Les développeurs viennent de dévoiler un nouveau trailer montrant un peu plus le système de combat et du choix de maîtrise. En effet, créez votre personnage autour des forces et des faiblesses de chaque maîtrise et explorez différentes combinaisons de modificateurs de compétences, d’attributs et d’objets, afin de créer votre classe hybride et votre style de jeu.Titan Quest II est un jeu développé par Grimlore Games et édité par THQ Nordic. Le jeu sera disponible prochainement sur PC via Steam