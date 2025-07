- Towa and the Guardians of The Sacred Tree présente deux de ses personnages

Publié le Jeudi 3 juillet 2025 à 11:45:00 par Timothée Chagot

Visuellement beau !

Towa and the Guardians of The Sacred Tree est un jeu d'action avec des personnages dessinés à la main, façon encres japonaise. Le petit village de Shinju est menacé par le pouvoir de Magatsu, un être maléfique. À l'aide de 8 compagnons, la prêtresse Towa va lui faire face et s'opposer à ses armées de monstres.À chaque nouvelle quête, le joueur devra choisir deux gardiens, l’un pour manier l’épée sacrée Tsurugi et l’autre pour porter le bâton magique Kagura. Chaque gardien a ses compétences, qui pourront être améliorées au fil du jeu.Mieux encore, les quêtes seront menées à des époques différentes.Rekka est la fondatrice du Dojo de la Flamme Éternelle. Elle a fait vœu d’être la garde du corps personnelle de Towa. Malgré sa maîtrise des épées, elle est très maladroite. Son habile maîtrise des armes lui donne un style de combat équilibré, avec des attaques de zones et des combos puissants pour infliger des dégâts aux ennemis redoutables.En dépit de sa carrure de bodybuilder et de son statut de carpe koï humanoïde (ce qui est ironique, car il ne sait pas nager.), Nishiki est un pèlerin d'une grande piété. En parcourant le monde, il estime que triompher de Magatsu représente une forme de philanthropie. Il se joint à la bataille avec sa grande mobilité et son habileté pour les combos.Towa and the Guardians of The Sacred Tree sera disponible sur PS5, XBOX Series, PC et Switch le 19 septembre 2025.