Day of The Shell annonce une date de sortie

Publié le Jeudi 3 juillet 2025 à 10:00:00 par Timothée Chagot

Clic, c'est fini

Day of The Shell, développé par Duper Games, est un roguelite tactique, dans lequel le joueur incarne une chasseuse de monstre qui se dresse contre les dieux qui se sont déchaînés sur l'humanité, où seules quelques îles on échappé au désastre.La particularité du jeu est qu'il se présente avec des choix tactiques réalisés en un clic, ce qui rend le gameplay simple et hautement dynamique avec une stratégie profonde. Le but est de survivre face aux monstres et de collecter des trésors sur chaque île pour ouvrir des portails et de détruire ce qui est appelé la Coquille.De nombreux pouvoirs, donner par la gardienne, peuvent être combinés, chaque partie étant unique en fonction de ce que le joueur ramasse. À chaque mort, le joueur retourne à l'île de départ où il peut améliorer ses pouvoirs de manière permanente et se préparer à la prochaine expédition.Day of The Shell sera disponible le 29 juillet 2025 sur PC, Switch, PS4, PS5, XBOX one et XBOX Series.