- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie

Publié le Vendredi 28 juin 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Toujours plus

Deceive Inc. - Disponible

Tearstone: Thieves of the Heart - Disponible

The Invisible Hand - Disponible

Call of Juarez - Disponible

Forager - Disponible

Card Shark - Disponible

Heaven Dust 2 - Disponible

Soulstice - Disponible

Wall World - 3 juillet

Hitman Absolution - 3 juillet

Call of Juarez: Bound in Blood - 3 juillet

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - 11 juillet

STAR WARS™: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords - 11 juillet

Alex Kidd in Miracle World DX - 11 juillet

Samurai Bringer - 11 juillet

Youtubers Life 2 - 18 juillet

Maneater - 18 juillet

Baldur's Gate - 18 juillet

Cat Quest II - 25 juillet

Midnight Fight Express - 25 juillet

Masterplan Tycoon - 25 juillet

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné... sauf s'il s'agit d'un code sur une autre plateforme, dans quel cas, vous le garderez ad vitam.Ce mois-ci, Amazon a mis le paquet pour accompagner ses "Prime Days" qui auront lieu les 16 et 17 juillet.Voici les jeux offerts pour le mois de juillet :