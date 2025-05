(TEST) Revenge of the Savage Planet (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Lundi 26 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Plus c'est crétin, mieux c'est

Moi j'aime bien les jeux cons. Les jeux cons, dans le sens noble du terme. Parce que tout le monde ne maîtrise pas avec maestria la Connerie. Et je parle de la Connerie avec un grand C. Celle, magnifique, qui se gausse du bien-pensant et des convenances, sans jamais leur nuire pour autant.J'aime la connerie, j'aime l'absurde aussi, j'aime le ridicule, et quand on arrive à tout me mettre dans un jeu vidéo, j'avoue passer un très bon moment.Et tant pis si le jeu n'est pas le plus réussi du monde, tant pis s'il manque de consistance, de profondeur, de finition...Il est important d'être Con. Avec un grand C. Et les cons, avec un petit c, l'ont bien trop souvent oublié.