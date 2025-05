30 Birds sort aujourd'hui sur Xbox et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 28 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sorti en fin d'année dernière sur PC et Mac, 30 Birds, le jeu édité par Arte et développé par RAM RAM GAMES et Business Goose, sort aujourd'hui, dans le courant de la journée, sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Inspiré par les légendes et l'art turcs, le jeu vous met dans la peau de la jeune Zig, à la recherche de la déesse Simurgh, qui a mystérieusement disparu. Vous allez devoir explorer Lantern City et rassembler ses trente oiseaux, éparpillés aux multiples recoins du monde, pour mener à bien votre quête.Le jeu propose des décors dessinés à la main. L'univers se veut poétique et léger.Il est proposé à moins de 18 €.