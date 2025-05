The Book of Aaru est disponible

Publié le Mercredi 28 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Aareuh

Dans The Book of Aaru, vous incarnez Emily Sands, une archéologue disparue en 1926 alors qu'elle était à la recherche du Temple d'Osiris. Maudite, elle doit traverser un temple aux multiples dangers, mais aussi aux nombreux trésors...Développé par Amenti Studio, le jeu est un Roguelike mâtiné de RPG qui se déroule dans une version Fantasy de l'Egypte antique. Il est proposé en 3D isométrique.Vous allez parcourir des donjons sombres où de nombreux pièges et une multitude d'ennemis vous attendent. Le jeu propose des combats à double arme, la possibilité de ralentir le temps, l'amélioration de personnage à partir de glyphes et la fabrication d'améliorations pour votre équipement.Il vient de sortir sur PC, sur Steam . Une démo y est disponible si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter. Il est aussi disponible via l'EA Store.