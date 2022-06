- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Les très corruptibles

Enemy of the State est un shoot à jouer en coop qui se déroule dans les années 20, au temps de la Prohibition, aux USA. Vous incarnez un jeune gangster, bien décidé à prendre du galon et profiter de la toute-puissance du crime organisé pour se faire un nom.Reste à savoir si vous allez réussir à vous faire une place dans ce monde impitoyable, car vous n'êtes pas seul à vouloir devenir le boss.Le jeu vient d'être annoncé. Il est prévu sur PC, Playstation et Xbox pour le milieu de l'année... 2024. On a donc encore un peu de temps avant de le voir débarquer.