- PAC-MAN WORLD 2 RE-PAC : Arrive le 26 Septembre 2025

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 11:20:00 par Clémentine Carrasqueira

Je me souviens du dessin animé en 3D sur Gulli

Des Fantômes se sont introduits dans le Pac-Village et ont volé les fruits dorés, libérant sans le vouloir le puissant roi fantôme, Spooky. PAC-MAN doit traverser tout Pac-Land pour récupérer les fruits dorés et arrêter l'affreux Spooky.est un jeu de plateforme, d'exploration et d'aventure. Dans ce remake du jeu original, vous pourrez découvrir ou redécouvrir cet univers coloré avec des graphismes de bonne qualité. Courez, croquez, rebondissez et bien plus encore pour relever le défi et profiter des merveilles de Pac-Land ! Faites du trampoline sur les cimes, ou du patin sur la Montagne enneigée, sans oublier la bataille navale à bord du Pac-marin tout au fond de l'océan. Faites des roulades dans la Prairie paradisiaque, bondissez par-dessus des coulées de lave, lancez des attaques de Pac-billes dans toute l'Île fantôme. Complétez des missions et collectionnez les trophés ou bien débloquez des tenues exclusives pour personnaliser votre personnage.est un jeu développé par NOW PRODUCTION Co et édité par Bandai Namco Entertainment Inc. Le jeu arrive sur PC via Steam , PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One, Switch et Switch 2 le 25 Septembre 2025.