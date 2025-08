- Misc. A Tiny Tale est disponible sur PC

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 11:35:00 par Timothée Chagot

Manger des déchets

Misc. A Tiny Tale, développé par Tinyware Games, un studio australien, est un mélange d'aventure et de plateformes en 2D, mettant en scène Buddy et Badboy, deux robots amis.Après une mystérieuse explosion, nos deux robots doivent aller de village en village nettoyer les lieux, récupérer les déchets, mais aussi découvrir ce qui a bien pu se passer.Humoristique et poétique, le jeu se destine à un large public.Le jeu est disponible dès maintenant sur PC sur Steam , au prix de 19,99€. Le jeu est disponiblle aussi sur Switch et compatible Switch 2.