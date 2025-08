- NBA 2K26 prÃ©sente les amÃ©liorations du gameplay de la neuviÃ¨me gÃ©nÃ©ration

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 11:10:00 par Clémentine Carrasqueira

Ça saute comme des petits lapins

Votre honneur est en jeu dans Ma CARRIÈRE, My TEAM, Ma NBA, The W et Partie rapide. Montrez tous les moves hyper réalistes que vous maîtrisez, Propulsé par ProPLAY, défiez vos amis ou vos rivaux dans les modes compétitifs NBA 2K26 et ne doutez jamais que c’est vous le king avec Leave no doubt.2K révèle de nouvelles améliorations et fonctionnalités du gameplay de, marquant un bond considérable sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam, et Nintendo Switch 2. ProPLAY, la technologie révolutionnaire de 2K qui traduit des séquences réelles de la NBA en un gameplay immersif et animations réalistes, évolue davantage dans NBA 2K26 pour mieux refléter les actions réelles de la NBA. Les joueurs vont également expérimenter plus d’authenticité et de personnalisation, ainsi qu’un recentrage du gameplay basés sur les compétences, avec un rythme de tir amélioré, des nouvelles commandes d’attaque avancées et plus encore.Le gameplay, optimisé par ProPLAY, apporte de nouvelles innovations dont : un tout nouveau moteur de mouvement dynamique, un rythme de tir amélioré, des attaque plus authentique, une amélioration de la défense, de nouvelles commandes remises à neuf, de l'IA pour le coaching et des tutoriels plus poussés.est un jeu développé par Visual Concepts et édité par 2K. Le jeu sera disponible le 5 Septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam , et Nintendo Switch 2.