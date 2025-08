Wall World 2 lance son Playtest

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 10:50:00 par Timothée Chagot

Un mur

Wall World 2, développé et édité par Alawar, est un simulateur minier de type rogue-lite. Des mines générées de manière procédurale, pleines de découvertes et de dangers.Exploitez des ressources, utilisez les technologies que vous trouvez et améliorez votre exocombinaison ainsi que votre araignée-robot pour survivre contre les hordes de monstres enragés. Explorez des biomes incroyables et exploitez les secrets des profondeurs du Mur. Le mystérieux Trou recèle à la fois des dangers mortels et des réponses. Les monstres attaquent non seulement à la surface du Mur, mais aussi à l'intérieur des mines.Une multitude de nouvelles armes et de capacités vous aideront à repousser toutes les menaces qui tentent de vous empêcher de percer les secrets du Mur. Le Mur sans fin est en perpétuelle évolution. Ses profondeurs ne contiennent pas que des ressources fossiles et d'anciennes technologies, elles contiennent aussi des anomalies qui peuvent accélérer ou entraver votre progression dans les profondeurs. Personnalisez votre araignée-robot entre chaque partie et faites de nouvelles rencontres dans la ville-sphère.Le jeu est disponible en playtest sur Steam et est prévu pour 2025.