Dear me, I was... est disponible sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 10:00:00 par Timothée Chagot

C'est beau

Dear me, I was..., développé par Arc System Works est un jeu d'aventure interactif, une sorte de roman visuel dessiné par Taisuke Kanasaki, entre aquarelle et rotoscopie, avec un rendu magnifique et extrêmement poétique.Vous allez y découvrir le destin d'une femme, à travers ses joies, ses peines, ses douleurs, ses souvenirs, ses liens avec d'autres personnages...Une vie ordinaire... quand bien même toutes les vies sont extraordinaires...Le développement de ce jeu a été réalisé par une équipe majoritairement féminine, ce qui rajoute un point pour la cohérence du scénario et de la vérité que l'on veut nous raconter.Le jeu est maintenant disponible sur Switch 2 exclusivement, et dure entre 40 et 50 minutes. Il est au prix de 7,99 €.