Vlad Circus : Curse Of Asmodeus arrive en Août

Faites attention à votre santé mental...Asmodée vous guête

est un jeu d'horreur 2D aux graphismes pixelisé développé par Indiesruption et édité par Blowfish Studios . La date de sortie et prévue pour le 25 Août 2025 sur Xbox One, Xbox Series PS4, PS5, Nintendo Switch et sur Steam C'est à la fois le préquelle et la suite de Vlad Circus : Descend into Madness, sortie en 2022.vous entraîne dans un monde de miroirs et d'ombres dans lequel le mal rôde dans chaque coin. Vous incarnez Josef Petrescu, un homme marqué par une tragédie qui se réveille sans voix ni mémoire et avec d'horribles brûlures. Frère de Vlad Peterscu et co-héritier de Vlad Circus, il va devoir se lancer dans un périple angoissant afin de découvrir la vérité sur son passé.Le jeu propose des mécaniques uniques de navigation à travers des lignes temporelles accessibles via des miroirs. Traversez les miroirs pour basculer entre les souvenirs fragmenté. Chaque saut temporel en dévoile un peu plus sur l'histoire, permettant à Josef de reconstituer son passé et découvrir le secret macabre caché dans la vieille ville de San Reno. Interagissez avec les différents personnages, allant des habitants du musée de curiosités aux terrifiants résidents des catacombes, pour vous rapprocher de la vérité.Au coeur de cette histoire se trouve Asmodée, le démon biblique réimaginé comme un parasite se nourrissant de la santé mental des humains. Seuls la torture et la mort agonisante du corps habité permùet d'exorciser le démon.Pour chaque fragment de sa mémoire qu'il récupère, Josef les consigne dans son journal, tissant ainsi une narration complexe qui vous maintiendra en suspens jusqu'à la fin ! Chaque entrée dans le journal est une pièce de puzzle suplémentaire qui vous rapproche de la vérité sur le Vlad Circus, la ville de San Reno et ses fanatiques religieux, et sur le démon Asmodée.Cette aventure macabre mettra à l'épreuve votre détermination et votre perception.