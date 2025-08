The House of Tesla arrive le 23 septembre 2025

Publié le Jeudi 31 juillet 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

Un jeu électrique

The House of Tesla, développé par Blue Brain Games, est un jeu point and click dans la maison de Nicholas Tesla, grand inventeur du 19e et 20e siècle. Cette aventure va permettre aux joueurs de percer le mystère qui se cache derrière l'ambitieuse vision de Nikola Tesla de la transmission d'électricité sans fil.Situé dans le véritable laboratoire de Wardenclyffe de Tesla, The House of Tesla met les joueurs au défi de résoudre l'énigme qui a laissé inachevé le chef-d'œuvre de l'inventeur. Les joueurs seront témoins des moments cruciaux qui ont mené à la construction, puis à la chute de la tour de Wardenclyffe, tout en résolvant les secrets cachés parmi les machines du laboratoire.Le jeu complet offre environ 10 heures de jeu, réparti sur six chapitres distincts, chacun explorant différents aspects de la vie remarquable de Tesla et se déroulant dans des environnements uniques. Les joueurs seront confrontés à des énigmes inspirées des véritables inventions de Tesla, enrichies par un dispositif qui leur permet de visualiser et de manipuler le flux d'électricité.The House of Tesla sortira le 23 septembre 2025 sur Steam au prix de 24,99 €. The House of Tesla s'étendra aux plateformes PlayStation 5, Xbox Series X|S, iOS et Android à une date ultérieure. Une démo est disponible sur Steam