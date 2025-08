Les Orphelins : La bande annonce du film

Publié le Jeudi 31 juillet 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

La bagarre ça réunit les copains

Gab et Driss, amis d’enfance brouillés depuis leur départ de l’orphelinat, mènent des vies opposées : l’un est flic à l’IGPN, l’autre fixeur pour des voyous. Lorsque leur premier amour meurt dans un accident suspect, sa fille Leïla, 17 ans, s’empare de l’arme de Gab et se lance sur la piste d’une puissante entreprise prête à tout pour étouffer l’affaire. Forcés de faire équipe, les orphelins vont devoir la stopper avant qu’elle ne commette l’irréparable.est un film de Olivier Schneider qui cumule aujourd"hui un joli palmarès pour les films d'actions (chef cascadeur sur James Bond - Mourir peut attendre, coordinateur des combats sur James Bond - Spectre, cascadeur et coordinateur de combats sur Fast & Furious 6, coordinateur de combats sur Taken, etc). On s'attend donc à un bon film d'action français avec une pointe d'humour comme montré dans le trailer. Parmis les acteurs principaux, on y retrouve des noms sympas comme Alban Lenoir, Dali Benssalah ou bien plutôt neufs comme Sonia Faïdi.est produit par Inoxy Films et Gaumont et sera disponible en salle dès le 20 Août 2025.