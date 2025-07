- A World of Keflings est enfin sorti sur PC !

Publié le Mercredi 30 juillet 2025 à 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Prêt à contruire la plus belle ville ?

est un jeu de gestion et de construction de villes, sorti le 29 Juillet 2025 sur Steam , développé et édité par NinjaBee Les Keflings, des êtres de petites taille, ont besoin de vous pour construire leurs villes. Récoltez des ressources afin de créer des villes que vous pourrez personnaliser à votre guise. Que ce soit en y ajoutant de magnifiques fontaines, des ateliers ou encore de splendides châteaux, c'est voue le chef de chantier !Vous pourrez également voyager vers des terres lointaines pour aider de nouveaux amis Keflings, récolter d'avantage de ressources et accomplir des quêtes. Vous pourrez par exemple composer de la musique, construire un robot ou encore aider une sorcière effreyante à devenir encore plus effreyante !Le jeu propose également une coopération en ligne jusqu'à 8 joueurs ! Alors appelez vos amis pour construire ensemble la ville de vos rêves ! Enfin... le ville de rêve des Keflings plutôt !