- Invokyr : un jeu d'horreur psychologique en coop

Publié le Mercredi 30 juillet 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Encore un ancien jeu qui veut votre mort !

est un jeu d'horreur et de survie en coopération développé et édité par Lodugram Vous vous retrouvez pris au piège dans une étrange maison abandonnée qui semble presque vivante. Vous trouvez un ancien jeu de société des années 1970, poussiéreux mais débordan d'énergie. Accompagné de vos amis, vous entendez soudainement une voix mystérieuse vous dire "Jouons à un jeu". Le jeu de société semble prendre vie et un maître du jeu en sort. Autrefois un jouet adoré, il règne désormais sur cette maison abandonnée. Le seul moyen de vous échapper est de jouer au jeu. Mais à chaque lancé de dé, un son étrange semblant venir d'un autre monde résonne dans la maison... Cela ne présage rien de bon.Vous devrez survire aux terreurs, pièges et malédictions invoqués de façon imprévisible pour atteindre la fin du jeu et vous échapper. Vous devrez travailler ensemble... ou laisser quelqu'un derrière vous. La mort n'est pas toujours synonyme de fin.Chaque ne ne peut être lancé qu'une seule fois ! Mais avant même de les lancé, vous devrez fouiller la maison pour les trouver.certains dé ont des effets particuliers, comme guérir vous amis, vous dissimuler ou encore entraver vos poursuivants. Mais faites bien attention, cette maison est un véritable labyrinthe. Si vous vous perdez, vous risquez de ne pas pouvoir revenir sur le plateau de jeu...Aucune date de sortie n'est prévu pour l'instant. Le jeu sera néanmoins disponible sur Steam