Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent

Comment obtenir des bonus sur Premier Bet pour les joueurs du Mali

Où commencer – Bonus de premier dépôt

Qu'offrent-ils aux nouveaux joueurs ?

Un pari gratuit pour 10 paris en direct. Placez 10 paris en direct et recevez un pari gratuit. Pas besoin de gagner ou de perdre, il suffit de placer des paris avec une cote de 1,50 pour un montant minimum de 100 XOF. Le bonus apparaît dans les 24 heures.

Remboursement sur les paris combinés si un seul match échoue. La bonne vieille assurance fonctionne chez Premier Bet. Si vous avez composé un pari combiné de cinq (ou plus) événements et qu'un seul pronostic ne se réalise pas, vous récupérez la totalité de votre mise sous forme de bonus. Seuls les paris sportifs pré-match avec une cote de 1,30 ou plus participent à cette promotion.

Cotes Boostées – cotes sportives augmentées. Chaque jour, Premier Bet publie une liste d'événements avec des cotes boostées. Il s'agit généralement de football : Ligue des champions, Ligue 1, qualifications CAF ou certains matchs africains locaux. Vous les trouverez dans la catégorie « Cotes Boostées » sur la page d'accueil du site.

Quand puis-je obtenir des tours gratuits et des remboursements ?

Bonus de 200 % sur le premier dépôt au casino + 50 tours gratuits + 50 vols. La promotion est valable pour les dépôts à partir de 1 000 XOF. La mise minimale est de 30 fois le montant du bonus et des gains des tours gratuits. Elle n'est valable que sur les machines à sous, et uniquement celles indiquées dans la promotion. Les tours gratuits de 20 XOF sont attribués immédiatement et sont valables pendant 7 jours.

Cashback de 15 % le week-end jusqu'à 120 000 XOF. L'argent est remboursé si vous n'avez pas eu de chance au casino. Le bonus est calculé selon la formule suivante : mises totales moins gains. Seul l'argent réel sans mises bonus est pris en compte. Le crédit est effectué le lundi et le cashback peut être utilisé pendant une semaine.

Tournois Playson avec des prix réels. Chaque week-end, c'est « Cash Blast » ou « Mystery Prize Drop ». Vous pouvez jouer avec des mises à partir de 200 XOF. Il suffit d'activer votre participation et de faire tourner les machines à sous de la liste. Les gagnants sont déterminés selon le principe suivant : soit la plus grosse combinaison pour une mise, soit le nombre de points accumulés pendant la session.

Paris sur Zoom Football et paris gratuits sur le pouce

Jusqu'à trois paris gratuits par semaine. Pour obtenir un pari gratuit, vous devez effectuer 10 paris sur Zoom Football avec un montant minimum de 100 XOF. Les paris doivent être réglés, c'est-à-dire joués, et pas seulement placés. Une fois la condition remplie, le pari gratuit est automatiquement crédité et valable pendant 7 jours. Maximum trois paris gratuits par semaine sans remise à zéro en cas de perte.

Qu'est-ce que Zoom Football et pourquoi est-ce rapide ? Il ne s'agit pas de matchs en direct ni de vrai football. Il s'agit de simulations visuelles qui imitent des équipes et des scénarios réels, mais le match ne dure que quelques minutes. Le pari est calculé en 2-3 minutes, les cotes ne diffèrent pas de la ligne standard. Vous pouvez faire des paris combinés et des paris simples. Tout se passe sur les mêmes marchés : 1X2, totaux, score exact, les deux marquent.

Fonctionne avec une connexion Internet faible. Zoom Football ne nécessite pas de streaming ni de téléchargement de vidéos. La visualisation est symbolique, les paris sont acceptés et calculés de manière stable, même si la connexion est instable. Une excellente option si vous voulez jouer, mais que vous n'avez pas le temps d'attendre un vrai match.

