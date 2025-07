- GUNTOUCHABLES arrive le 7 août 2025

Publié le Mercredi 30 juillet 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

Du Sang !

Guntouchables, développé par Gameswing, est un shoot roguelite dans lequel le sang gicle par hectolitres, et dans lequel vous pourrez rajouter des mods sur vos armes pour les rendre plus puissantes et plus efficaces.Vous y incarnez despersonnages en forme de capsule, qui vont affronter des hordes de mutants déchaînés.Vous allez même pouvoir voter pour choisir les mutations des ennemis, dont dépendront les récompenses que vous pourrez récupérer. Le jeu est jouable en coop jusqu'à 4 joueurs.Guntouchables est prévu sur Steam pour le 7 août 2025.