- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école

Publié le Mardi 22 juillet 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et pécho des meufs

Développé par Refugium Games, le jeu Agefield High: Rock the School s'inspire du jeu Bully, de Rockstar Games, sorti en 2006. Pour autant, vous n'allez pas jouer une petite frappe. Juste un ado qui a envie de passer du bon temps. De séduire la nana la plus mignonne de l'école et, au passage, faire le con avec ses potes.Il y aura bien quelques bastons avec les cassos du coin, quelques mornifles à distribuer... mais surtout, Sam, notre héros, veut que l'on se souvienne de lui comme d'une Légende.Fraîchement débarqué à Agefield, alors qu'il ne reste que 3 mois avant son diplôme, Sam va marquer la ville de son empreinte. Et tenter de séduire Kate, une nana pour laquelle il a craqué.Le jeu se déroule au début des années 2000. Il proposera une petite dizaine d'heures de gameplay. Il y a une trentaine de missions, 2 fins différentes, une quinzaine de missions secondaires, le tout dans un monde ouvert avec un campus, un petit quartier, un centre-ville... et la gestion de son temps, avec les cours tels que maths, anglais, géo...A découvrir en vidéo.Sortie prévue pour début 2026.