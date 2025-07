Kick'n hell : Le jeu vient de sortir

Publié le Mardi 22 juillet 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Les chaussures c'est surcôté

Prouve que tu es le maître absolu des arts martiaux et va mettre un coup de pied en pleine face à Satan. Franchis les différents niveaux de l'enfer pour rejoindre le maître des lieux et lui montrer ce qu'est un vrai combat.est un jeu de plateforme 3D de précision. Il vous faut utiliser votre pied super entrainé grâce à votre maîtrise des arts martiaux pour aller défier Satan. Chaque coup de pied vous propulse dans les airs pour atteindre la prochaine plateforme et avancer. Il vous faudra de la précision, maîtrise et beaucoup de patience car si vous vous loupez, vous risquer de retomber tout en bas et devez recommencer. Parfois, il vaut mieux prendre son temps pour un saut plutôt que de foncer tête baissée. Mais attention car le jeu n'est pas qu'un jeu de plateforme, il vous faudra aussi affronter les différents squelettes et monstres qui peuplent l'enfer pour continuer votre quête.est un jeu développé et édité par Fire Foot Studios. Le jeu vient de sortir le 21 Juillet 2025 sur PC via Steam au prix de 7,79€. Mais pour le lancement de celui-ci, les équipes prévoient différents concours pour les joueurs avec des prix à la clé (speedrun du jeu, meilleur screenshot, vidéo la plus drôle, etc). Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ce concours via leur discord