- Transport Fever 3 s'offre un premier aperçu

Publié le Mardi 22 juillet 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un bout de tchou

Jeu de gestion de transport, comme son nom l'indique, Transport Fever 3 sortira en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est toujours signé Urban Games, qui compte bien récidiver après le succès des deux premiers opus.Au menu, 250 modèles de trains, tramways, bus, camions, bateaux, avions et pour la première fois, hélicoptères, seront à piloter pour transporter des marchandises ou des personnes. Vous devrez gérer les chaînes d'approvisionnement pour que les denrées, parfois périssables, arrivent en temps et en heure.Une première vidéo d'une série "First Look" a été publiée. Elle montre la génération de cartes, le terrain, le climat... et leur manière d'impacter le gameplay.Vous y découvrirez les premières images de gameplay.