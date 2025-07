Daemon X Machina: Titanic Scion : Sortira le 5 Septembre 2025

Publié le Mardi 22 juillet 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Attaque de méchas

Entrez dans un monde dévasté où la mort est reine. Enfilez votre armure blindée et partez explorer ce monde extérieur qui a besoin de vous. Affrontez ses dangers et tentez de ramener la paix en ces lieux.est le prochain opus de la série Daemon X Machina. Il s'agit d'un RPG solo ou coopératif en ligne d'action et de combats. Envolez-vous vers le champ de bataille dans votre Arsenal personnalisé et enchaînez des attaques adaptées à votre style de jeu. Plongez dans la frénésie du combat et explorez librement un monde ouvert où rôde la mort, sur terre et dans les airs. Une fois vos ennemis éliminés, récupérez leurs armes et équipements pour améliorer vos propres compétences et vos options sur le champ de bataille. Pour son lancement, les équipes ont publiés un documentaire sur le processus créatif du jeu.est un jeu développé par Marvelous Inc. et édité par XSEED Games, Marvelous USA, Inc. et Marvelous Europe. Le jeu sortira sur Nintendo Switch 2, Xbox Series, Playstation 5 et PC via Steam le 5 Septembre 2025.