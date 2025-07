PC, mobile, console, cloud : quels sont les supports de jeux qui cartonnent en 2025 ?

Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 12:21:51 par (Exterieur)

Les avancées technologiques ont diversifié les façons dont les joueurs peuvent accéder à divers jeux. Seul dans votre chambre, vous pouvez profiter de vos jeux préférés en solo ou avec d’autres joueurs à travers le monde. Il suffit pour cela d’avoir un support adapté. Si autrefois il fallait avoir une console ou un PC, aujourd’hui, les jeux sont largement plus accessibles sur mobile et même via le cloud. Quels supports sont encore appréciés en 2025? C’est ce que nous allons voir.Les supports mobiles sont en tête des canaux via lesquels les joueurs jouent de nos jours. Selon le rapport de Newzoo Global Gamers datant de 2023, 79% des joueurs utilisent leurs Smartphones ou tablettes pour accéder à divers types de jeux, et 35% d’entre eux y jouent exclusivement. En 2024, le marché des jeux mobiles a accumulé près de 92 milliards de dollars, derrière celui des consoles qui est d'environ 51 milliards de dollars. L’avantage le plus connu des supports mobiles, c’est que vous pouvez jouer où que vous soyez. Que ce soit un jeu de société, d’arcade ou même des jeux de hasard sur des sites tels que InstantCasino , les supports mobiles vous permettent d’accéder à tout type de jeu, de n’importe où, en déplacement hors de chez vous ou durant un voyage. Ils répondent à une variété de jeux dont plusieurs sont gratuits.Et même si le problème de stockage était auparavant un challenge, la plupart des Smartphones et tablettes récents embarquent des stockages plus importants. Par ailleurs, de nombreux jeux sont disponibles directement en ligne, sans nécessité de téléchargement, grâce à la technologie HTML. C’est notamment le cas des jeux de société et de casino.Si presque tous les adultes possèdent un Smartphone ou une tablette, ce n’est pas forcément le cas pour les PC. Mais pour les joueurs typiques, le PC reste l’un des premiers supports de jeu qu’utilisent la majorité d’entre eux. Plus de 1,86 milliards de personnes jouent sur leur PC dans le monde. Aujourd’hui encore, malgré la présence de consoles avec des fonctionnalités intéressantes, le PC a toujours le vent en poupe. Toujours selon le rapport de Newzoo, 43% des joueurs jouent sur PC. Il existe des modèles de plus en plus sophistiqués adaptés pour les jeux vidéo, appelés PC Gaming. Ces derniers disposent de caractéristiques puissantes permettant de réellement profiter de son jeu dans les meilleures conditions.Si vous êtes amateur de jeux vidéo, il est nécessaire de bien choisir le PC à utiliser. Pour cela, vous devez considérer des critères comme la puissance du processeur, la résolution du jeu, la mémoire vive et le stockage ainsi que le design et l’ergonomie. L’une des choses intéressantes avec le PC en tant que support de jeu, c’est qu’il est évolutif. Vous pouvez bien améliorer ses composantes au fil du temps afin de bénéficier de bonnes performances de jeu. Vous bénéficiez aussi d’une grande bibliothèque de jeux sur PC.Lorsqu’on parle de jeux vidéo, le support auquel on pense le plus souvent est la console. C’est tout à fait normal, quand on sait que ce support a été créé pour jouer. Il existe plusieurs types de consoles. On peut notamment citer la PlayStation, la Xbox et la Nintendo Switch. En termes de revenus, les consoles cumulent environ 51 milliards de dollars en 2024, juste après les mobiles.L’un des premiers avantages des consoles, c’est leur coût relativement faible par rapport à celui des PC Gaming. On peut associer cela au fait que les consoles sont faites exclusivement pour les jeux, alors que les PC Gaming peuvent être utilisés pour bien d’autres tâches en dehors du divertissement. De plus, les consoles peuvent être facilement connectées à un Smart TV sans nécessité de PC.À cela s’ajoute le fait que des consoles possèdent des jeux exclusifs auxquels tiennent certains joueurs. Elles sont aussi équipées de disques durs embarqués avec des capacités différentes permettant aux joueurs de télécharger des jeux vidéo qui, généralement, sont lourds. Tout cela justifie leur attrait et le fait que de nombreux joueurs leur fassent toujours confiance.Cependant, les consoles disposent d’un certain nombre d’inconvénients. Il est par exemple nécessaire d'effectuer, de façon régulière, des mises à jour. C’est une tâche chronophage et fastidieuse à laquelle beaucoup ont envie de se soustraire. En outre, il faut parfois faire divers abonnements en ligne afin de bénéficier des fonctionnalités complètes de ce support de jeux.Le cloud gaming prend de plus en plus d’ampleur ces dernières années. Avec ce support, vous n’avez pas besoin d’investir dans un PC puissant et sur une console. Vous jouez en réalité sur des serveurs à distance. Il existe plusieurs services qui proposent des jeux directement sur le cloud. C’est le cas de Xbox Cloud Gaming et de GeForce NOW. À partir de ces services, vous pouvez lancer des jeux sur votre smartphone, votre smart TV ou votre mobile, sans aucun téléchargement requis.Certes c'est un secteur tendance, mais qui peine encore derrière les consoles. Le principal avantage du cloud c’est la possibilité de jouer sans passer de longues minutes à effectuer des téléchargements. Vous n’avez donc plus besoin de vous inquiéter de l’espace disponible sur votre support. De plus, vous pouvez jouer où que vous soyez, tant que vous avez la connexion. Les performances de votre jeu dépendent donc de la qualité de la connexion. Les avancées en matière de connectivité Internet avec la fibre et la 5G permettront sans doute de démocratiser davantage le cloud gaming.En attendant, chacun de ces supports a ses adeptes un peu partout dans le monde.