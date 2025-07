MORTAL KOMBAT II : Un trailer pour la suite de la saga

Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Get over here !

Après le film de 2021, Mortal Kombat revient avec la suite de sa saga avec le film MORTAL KOMBAT II. Cette fois, les champions plébiscités par les fans – désormais secondés par Johnny Cage en personne – s'affrontent dans un tournoi ultime, sans foi ni loi, pour tenter de renverser le règne de Shao Kahn, un tyran qui menace l'existence même d'Earthrealm et de ses partisans.Karl Urban incarne Johnny Cage aux côtés d'Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan et Damon Herriman, sans oublier Chin Han, Tadanobu Asano dans le rôle de Lord Raiden, Joe Taslim dans celui de Bi-Han, et Hiroyuki Sanada dans ceux de Hanzo Hasashi et Scorpion.Simon McQuoid réalise la suite du premier long métrage explosif qu'il avait lui-même mis en scène en 2021, sur un scénario signé Jeremy Slater, d'après le jeu vidéo créé par Ed Boon et John Tobias. Le film est produit par Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh et Simon McQuoid, tandis que la production exécutive est assurée par Michael Clear, Judson Scott, Jeremy Slater et Lawrence Kasanoff.Le film sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures, exclusivement en salles et en IMAX, dès le 22 octobre 2025 en France.