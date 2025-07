- HUNTERxHUNTER NENxIMPACT est disponible

Publié le Vendredi 18 juillet 2025 à 12:00:00 par Timothée Chagot

C'est un jeu de combat, original...

HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT, développé par Bushiroad Games, est un jeu de combat en 2D dans l'univers du célèbre manga HUNTER×HUNTER.Il est possible de faire des équipes de 3 Hunter et d'affronter les adversaires. Le bouton Rush permet d'enchaîner des combos spectaculaires et une fois la jauge d'Aura remplie, il est possible de déchaîner les Aura Arts et plus elle est élevé plus les dégâts sont conséquents.Il est aussi possible d'affronter des joueurs du monde entier pour gagner des points de classements et devenir un Hunter trois-étoiles.Avec le mode histoire, il sera possible de revivre les moments emblématiques de l’anime tout en affrontant l’IA.HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT est disponible dès à présent en numérique sur PC, PS5 et Switch. Et est aussi en physique sur PS5 et Switch. Une édition limitée est disponible.