- Reclaim the Sea est disponible sur Steam

Publié le Jeudi 17 juillet 2025 à 10:00:00 par Timothée Chagot

En route moussaillons !

Reclaim the Sea est un jeu d'aventure et de stratégie rogue-like développé par le studio français 1 Last Game Studio. Le joueur va devoir diriger un bateau pirate. Equiper et améliorer le navire, donner des ordres à l'équipage comme charger les canons, réparer les dégâts...Il sera possible de décider de quel genre de pirate que le joueur est. Un gros pourri qui attaque les plus faibles ? Ou un Robin des mers qui vient en aide aux navires poursuivis par des bandits ?Le bateau a une tour des arcanes pouvant tout annihiler sur son passage. Il est possible de parcourir 10 zones distinctes avec des cartes générées aléatoirement. Des choix seront à prendre, dilemmes moraux et conséquences à long terme seront disponible avec des événements narratifs.Reclaim the Sea est disponible dès à présent sur Steam.