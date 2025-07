LIFE IS STRANGE COLLECTION : Les précommandes sont ouvertes

Publié le Mercredi 16 juillet 2025 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Commandez pour le futur afin de jouer avec le passé

LIFE IS STRANGE est une série d'aventures narratives en solo, dont les histoires sont ancrées dans le monde réel, saupoudré d'une dose d’étrange. Depuis sa création, la franchise a reçu plus de 100 récompenses, notamment attribuées par les Game Awards, les Peabody Awards, les BAFTA et les GLAAD. Elle est devenue l’un des pilliers du genre « aventure narrative ».Aujourd’hui, SQUARE ENIX® a annoncé la sortie de la LIFE IS STRANGE COLLECTION, réunissant les cinq aventures narratives en solo maintes fois récompensées de la franchise LIFE IS STRANGE, exclusivement disponible au format physique sur PlayStation 5®, le 2 octobre 2025. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui ici . La LIFE IS STRANGE COLLECTION contient les jeux et DLC suivants : LIFE IS STRANGE REMASTERED, LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM REMASTERED, LIFE IS STRANGE 2, LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS ÉDITION DELUXE, LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE ÉDITION ULTIME ainsi que l'intégralité des DLC de chaque jeu, y compris les bonus de précommande.La LIFE IS STRANGE COLLECTION sortira sur PlayStation 5, le 2 octobre 2025, au prix de vente conseillé de 69,99 €.